Міграційна криза на кордонах із Білоруссю: Меркель поговорила з Лукашенком про надання гумдопомоги біженцям
В. о. канцлерки Німеччини Ангела Меркель обговорила талефоном із самопроголошеним "президентом" Білорусі Олександром Лукашенком ситуацію з мігрантами на білоруському кордоні з ЄС
Про це повідомив представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає "Інтерфакс-Україна".
"Канцлер і пан Лукашенко говорили про важку ситуацію на кордоні між Білоруссю і Європейським союзом - особливо про необхідність гуманітарної допомоги біженцям і мігрантам, які там перебувають", - сказав Зайберт.
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Представник уряду ФРН додав, що Меркель і Лукашенко домовилися продовжити обговорення цього питання.
- Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.
- Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.
- Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.
- ЄС готує нові санкції проти Білорусі, зокрема міністра закордонних справ Володимира Макея та авіакомпанії "Белавіа", яка перевозить мігрантів.
- Депутат найбільшої в Бундестазі Соціал-демократичної партії Німеччини Нільc Шмід запропонував залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами на білорусько-польському кордоні. Він сказав, що мігрантів можна відправляти в Україну, поки ЄС розглядатиме заявки на їхній притулок.
- Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов відповів на ідею німецького депутата пропозицією однопартійцям Шміда запросити мігрантів у свої домівки.
- 15 листопада Міноборони Польщі повідомило, що на кордоні з Білоруссю перебуває близько 3,5 тис. мігрантів, а з білоруського боку лунають постріли.
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