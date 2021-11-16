Міграційна криза на кордонах із Білоруссю: Меркель поговорила з Лукашенком про надання гумдопомоги біженцям

Про це повідомив представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає "Інтерфакс-Україна".



"Канцлер і пан Лукашенко говорили про важку ситуацію на кордоні між Білоруссю і Європейським союзом - особливо про необхідність гуманітарної допомоги біженцям і мігрантам, які там перебувають", - сказав Зайберт.



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Представник уряду ФРН додав, що Меркель і Лукашенко домовилися продовжити обговорення цього питання.

Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.

Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.

Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.

ЄС готує нові санкції проти Білорусі, зокрема міністра закордонних справ Володимира Макея та авіакомпанії "Белавіа", яка перевозить мігрантів.

Депутат найбільшої в Бундестазі Соціал-демократичної партії Німеччини Нільc Шмід запропонував залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами на білорусько-польському кордоні. Він сказав, що мігрантів можна відправляти в Україну, поки ЄС розглядатиме заявки на їхній притулок.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов відповів на ідею німецького депутата пропозицією однопартійцям Шміда запросити мігрантів у свої домівки.

15 листопада Міноборони Польщі повідомило, що на кордоні з Білоруссю перебуває близько 3,5 тис. мігрантів, а з білоруського боку лунають постріли.

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