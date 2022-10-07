Меркель заявила, що без РФ "не буде міцного миру": у Зеленського відповіли

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Чисте лицемірство. Росія вторгається в Україну, знищує міста, влаштовує масові страти, загрожує світу ЗМУ, якщо той не дозволить геноцид та анексію. Здавалося б, усе зрозуміло. Але знову виходить пані Меркель і каже: "Без Росії не буде міцного миру". Як це зупинити?" - написав він.