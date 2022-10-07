Меркель заявила, що без РФ "не буде міцного миру": у Зеленського відповіли
Заява екс-канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що без участі Росії мир в Європі неможливий, - це лицемірство
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Чисте лицемірство. Росія вторгається в Україну, знищує міста, влаштовує масові страти, загрожує світу ЗМУ, якщо той не дозволить геноцид та анексію. Здавалося б, усе зрозуміло. Але знову виходить пані Меркель і каже: "Без Росії не буде міцного миру". Як це зупинити?" - написав він.
- Раніше президент Росії Володимир Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".
- 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме перемовини з Росією, поки нею керує Володимир Путін.
- Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.
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