Мером Берліна вперше обрали жінку, - попередні результати

Про це повідомляє Reuters.



В попередньому уряді Гіффай очолювала Федеральне міністерство у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді.



Читайте також: Вибори у Німеччині виграла Соціал-демократична партія, блок Меркель показав найнижчий результат в історії



Вона пішла з посади у травні після скандалу щодо плагіату у докторській дисертації.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb