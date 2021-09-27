Мером Берліна вперше обрали жінку, - попередні результати
Міським головою столиці Німеччини Берліна вперше стане жінка - представниця соціал-демократів Франциска Гіффай
Про це повідомляє Reuters.
В попередньому уряді Гіффай очолювала Федеральне міністерство у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді.
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Вона пішла з посади у травні після скандалу щодо плагіату у докторській дисертації.
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