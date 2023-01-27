Меру Рені на Одещині, якого піймали на хабарі, обрали запобіжний захід

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід міському голові одного міст в Одеській області, якого спільно з депутатом тієї ж міськради викрили на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

За рішенням суду до вказаного підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,342 млн гривень.

25 січня 2023 року НАБУ і САП повідомили голові та депутату однієї з міських рад Одеської області про підозру у одержанні неправомірної вигоди. Їх викрили "на гарячому" напередодні після отримання $50 тис.

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