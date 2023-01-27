Меру Рені на Одещині, якого піймали на хабарі, обрали запобіжний захід
Ренійському міському голові Ігорю Плехову обрали запобіжний захід - застава у розмірі 1,342 млн гривень
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
"За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід міському голові одного міст в Одеській області, якого спільно з депутатом тієї ж міськради викрили на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.
За рішенням суду до вказаного підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,342 млн гривень.
- 25 січня 2023 року НАБУ і САП повідомили голові та депутату однієї з міських рад Одеської області про підозру у одержанні неправомірної вигоди. Їх викрили "на гарячому" напередодні після отримання $50 тис.
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