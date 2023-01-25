Зажадав $100 тис. за земельну ділянку. Меру Рені на Одещині повідомили про підозру в хабарництві
Національне антикорупційне бюро повідомило меру міста Рені Одеської області Ігорю Плехову про підозру в хабарництві
Про це повідомляє НАБУ.
"25 січня 2023 року НАБУ і САП повідомили голові та депутату однієї з міських рад Одеської області про підозру у одержанні неправомірної вигоди. Їх викрили "на гарячому" напередодні після отримання $50 тис. Дії осіб кваліфіковані за ч.4 ст.368 КК України", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, депутат у змові з мером одного з міст Одещини зажадали $100 тис. за «сприяння» у вирішенні питання про виділення земельної ділянки комунальної власності площею 2,5 га в оренду під складські приміщення. Під час одержання першого траншу у $50 тис. їх викрили.
- 21 січня стало відомо, що НАБУ затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.
-
НАБУ та САП підтвердили, що провели операцію із затримання заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, якого підозрюють в отриманні хабаря у $400 тис.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.49Продаж 43.46
- Актуальне
- Важливе