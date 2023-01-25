Зажадав $100 тис. за земельну ділянку. Меру Рені на Одещині повідомили про підозру в хабарництві

Про це повідомляє НАБУ.

"25 січня 2023 року НАБУ і САП повідомили голові та депутату однієї з міських рад Одеської області про підозру у одержанні неправомірної вигоди. Їх викрили "на гарячому" напередодні після отримання $50 тис. Дії осіб кваліфіковані за ч.4 ст.368 КК України", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, депутат у змові з мером одного з міст Одещини зажадали $100 тис. за «сприяння» у вирішенні питання про виділення земельної ділянки комунальної власності площею 2,5 га в оренду під складські приміщення. Під час одержання першого траншу у $50 тис. їх викрили.

21 січня стало відомо, що НАБУ затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

НАБУ та САП підтвердили, що провели операцію із затримання заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, якого підозрюють в отриманні хабаря у $400 тис.

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