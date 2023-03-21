Мешканку Херсонщини засудили до 5 років позбавлення волі за участь у проведенні псевдореферендуму
У вівторок, 21 березня, до п'яти років позбавлення волі засудили жительку Херсонської області, яка брала участь у проведенні псевдореферендуму в регіоні
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.
Мешканку Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області визнали винною у колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 ККУ). Її засудили до п'яти років позбавлення волі.
Крім того, жінку позбавили права обіймати посади в органах держвлади. Також їй упродовж 10 років заборонено займатися діяльністю, яка пов'язана з виборчим процесом.
Вдалося довести, що колаборантка добровільно погодилася на участь у проведені "референдуму" щодо виходу тимчасово окупованої Херсонської області зі складу України та приєднання її до РФ, який організувала окупаційна влада на території регіону. Так з 23 по 27 вересня 2022 року жінка разом із кількома озброєними представниками Росії ходила по домівках мешканців Херсонщини. При собі мала бюлетені та урну й закликала жителів регіону брати участь у незаконному голосуванні. Після завершення псевдореферендуму вона передала бюлетені російським військовим, за що отримала "винагороду" в рублях.
Колаборантку викрили та затримали на деокупованій території Херсонської області.
- 17 березня СБУ повідомила про підозру трьом колишнім працівникам ДУ "Дар’ївська виправна колонія № 10", які, за даними слідства, погодились працювати на окупантів.
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