Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що ще 11 грудня через негоду у будинках містян зникло світло. Майже одразу вимкнули водопостачання та централізоване опалення.

За тиждень у багатьох мешканців сталося розморожування внутрішньобудинкових систем.

Водночас так зване керівництво захопленого Росією ще у 2014 році міста відповіло, що у грудні ніякі відновлювальні роботи виконуватися не будуть. Там наказали чекати Нового року.

Крім того, голова ОВА розповів, що у Перевальську лиш встановили надані за програмою РФ нові контейнери для сміття, як вони зникли й на їхні місця повернули старі, яким понад 10 років.

Також поділись кудись і російські сміттєвози, які були покликані обслуговувати місто.