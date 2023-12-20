Мешканці окупованого Суходольська мітингують через відсутність світла, води та опалення, - Луганська ОВА
У тимчасово окупованому Суходольську Луганської області жителі вийшли на мітинг через бездіяльність місцевої "влади". Російські загарбники відмовляються відновлювати систему опалення, електро- та водопостачання
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що ще 11 грудня через негоду у будинках містян зникло світло. Майже одразу вимкнули водопостачання та централізоване опалення.
За тиждень у багатьох мешканців сталося розморожування внутрішньобудинкових систем.
Водночас так зване керівництво захопленого Росією ще у 2014 році міста відповіло, що у грудні ніякі відновлювальні роботи виконуватися не будуть. Там наказали чекати Нового року.
Крім того, голова ОВА розповів, що у Перевальську лиш встановили надані за програмою РФ нові контейнери для сміття, як вони зникли й на їхні місця повернули старі, яким понад 10 років.
Також поділись кудись і російські сміттєвози, які були покликані обслуговувати місто.
- Напередодні повідомлялося, що російські загарбники озвучили так званий майстер-план відновлення Лисичанська, Сєверодонецька та Рубіжного Луганської області, які зазнали руйнації під час штурмів окупантів. План розрахований до 2035 року.
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