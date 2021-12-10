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Мешканці Полтави влаштували протест: вимагали вибачень міського голови за слова про війну "між братами" на Донбасі

10 грудня, 2021 п'ятниця
14:07
Суспільство Протест у Полтаві

У п'ятницю, 10 грудня, біля будівлі Полтавської міської ради зібралися понад 50 людей. Вони вимагали публічного вибачення від голови громади Олександра Мамая за його висловлювання щодо війни на Донбасі

Про це повідомляє Супільне. 

Учасник акції Андрій Батюков повідомив, що протестувальники вимагали публічного вибачення від голови громади Олександра Мамая за його висловлювання щодо війни на Донбасі в ефірі одного з телеканалів, а також звітності щодо своїх слів на позачерговій сесії міськради.

"Це абсолютно неприпустимі висловлювання. Мер Полтави має нести за це політичну відповідальність. Я як ветеран є виходить представником Сполучених Штатів, які тут воюють на території України з Росією", - сказав він.

У руках учасники акції тримали плакати із написами: "Мамай, окупанти нам не "брати", "Ганьба", "Мамай, хто твій брат?".

Вони заходили до приймальні Полтавського міського голови Олександра Мамая, але його не було на місці.



У пікети взяли участь представники від партії "Європейська Солідарность" та учасники ООС.

Довідка: Олександр Мамай прийшов у політику за підтримки Партії регіонів, потім був пов'язаний з проєктом "За майбутнє". Вважається близьким до скандального нардепа від ОПЗЖ, теж полтавчанина Іллі Киви. Робив двозначні заяви на тему СРСР та комунізму. Підпорядковані йому комунальні служби Полтави неодноразово знімали українські прапори - державний і націоналістичний - з монументу Слави, що в центрі міста.

  • Нагадаємо, 4 грудня 2021 року міський голова Полтави Олександр Мамай в інтерв'ю одному з телеканалів заявив, що на Сході України має місце не війна з російськими загарбниками, а "йде брат на брата". Також він повторив ще одну тезу країни-агресора, зазначивши, що на Донбасі українська армія нібито захищає не Батьківщину, а інтереси США.
  • 7 грудня міського голову Полтави внесли до бази "Миротворця" за слова про "війну між братами" на Донбасі. 

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