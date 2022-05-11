Мешканців Гуляйполя Запорізької області закликають евакуюватись

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Через постійні бої з російськими окупантами біля Гуляйполя Запорізької області - у місті зараз небезпечно.

"Через складну воєнну ситуацію, що наразі складається поблизу населеного пункту, бойові дії, що не припиняються, міський голова Гуляйполя Сергій Ярмак звернувся до містян із закликом евакуюватися до безпечніших міст України", - йдеться у звіті.

9 травня стало відомо, що українські війська наразі зачищають Білогоівку, куди через річку перейшли російські загарбники, а після цього відновлять евакуацію мешканців Луганської області.

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