Евакуацію з Луганщини відновлять після зачистки території Білогорівки

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

"На підконтрольній Луганщині досі залишаються більше 40 тисяч мешканців. Евакуація поновиться після зачистки Білогорівки", – написав він.

ЗСУ зачищають територію Білогорівки. Туди через понтонну переправу річкою перейшли окупанти.

"Щойно приберуть всіх "зайвих" – рятувальники зможуть почати розбирати завалі в школі та сусідньому селі Шипілове, де 11 мешканців заблоковані у підвалі приватного будинку, маємо надію, що вони дочекаються", – пояснив Гайдай.

ЗСУ тримають позиції у Попасній на нових укріплених позиціях, ворогу не вдається прорватися. У Рубіжному загарбники щодня несуть втрати – тільки 8 травня наші війська знищили 5 ворожих танків, а також близько 20-ти російських військових, у стані ворога також багато поранених.

Лінія оборони залишається без змін.

"Воєводівка біля Сєвєродонецька - повністю наша, ЗСУ закріпили позиції", – вказав Гайдай.