Евакуацію з Луганщини відновлять після зачистки території Білогорівки
Українські війська наразі зачищають Білогоівку, куди через річку перейшли російські загарбники, а після цього відновлять евакуацію мешканців Луганської області
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.
"На підконтрольній Луганщині досі залишаються більше 40 тисяч мешканців. Евакуація поновиться після зачистки Білогорівки", – написав він.
ЗСУ зачищають територію Білогорівки. Туди через понтонну переправу річкою перейшли окупанти.
"Щойно приберуть всіх "зайвих" – рятувальники зможуть почати розбирати завалі в школі та сусідньому селі Шипілове, де 11 мешканців заблоковані у підвалі приватного будинку, маємо надію, що вони дочекаються", – пояснив Гайдай.
ЗСУ тримають позиції у Попасній на нових укріплених позиціях, ворогу не вдається прорватися. У Рубіжному загарбники щодня несуть втрати – тільки 8 травня наші війська знищили 5 ворожих танків, а також близько 20-ти російських військових, у стані ворога також багато поранених.
Лінія оборони залишається без змін.
"Воєводівка біля Сєвєродонецька - повністю наша, ЗСУ закріпили позиції", – вказав Гайдай.
- Нагадаємо, Росія обстріляла центр Слов'янська.
- За добу 8 травня на Харківщині троє людей загинули внаслідок обстрілів, окупанти завдали артудару по Харкову.
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