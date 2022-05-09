За добу 8 травня на Харківщині троє людей загинули внаслідок обстрілів, окупанти завдали артудару по Харкову

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм.

"Всього за добу 8 травня по Харківській області через обстріли росіян - 9 поранених, 3 людини, на жаль, загинули", – написав він.

Російські окупанти завдали по Харкову один артилерійський удар у районі Сокільників. Обстріляли також Харківський район (Руські Тишки, Циркуни, Михайлівку, Рай-Оленівка), через що четверо людей дістали поранення. У Циркунах загинула людина.

"Протягом доби активні обстріли тривали в Богодухові та районі - 3 поранених, 2 загиблих", – вказав Синєгубов.

Крім того, увечері 8 травня рашисти обстріляли Лозівську, Золочівську громади, внаслідок чого поранення дістали двоє людей.

Тривають бої на Ізюмщині, однак там ворог поки що відмовився від активного наступу і перегруповується, аби утримати зайняті позиції.

Нагадаємо, на Ізюмському напрямку ЗСУ знищили базу ворожої техніки.

Збройні сили України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках, а російські окупанти зосереджують зусилля на Луганському напрямку.

Міський голова Харкова Ігор Терехов закликав жителів не ходити до меморіалу Слави 9 травня через те, що росіяни можуть планувати провокації цього дня.

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