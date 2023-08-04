Мешканцям Херсонщини та Миколаївщини, які через підрив Каховської ГЕС втратили врожай, виплатять компенсацію
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що жителі Херсонської та Миколаївської областей зможуть отримати компенсацію від держави за врожай, втрачений внаслідок підриву Каховської ГЕС
Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у п'ятницю, 4 серпня.
Зазначається, що державою передбачені виплати у розмірі 3300 грн за втрачений врожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу. Проте, максимальна фінансова допомога становитиме до 100 тисяч гривень.
Загалом уряд виділив Херсонській та Миколаївській областям 271 млн грн.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її було повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
- У Херсонській облраді розповіли, як постраждалим від наслідків підриву Каховської ГЕС отримати допомогу.
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