Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у п'ятницю, 4 серпня.

Зазначається, що державою передбачені виплати у розмірі 3300 грн за втрачений врожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу. Проте, максимальна фінансова допомога становитиме до 100 тисяч гривень.

Загалом уряд виділив Херсонській та Миколаївській областям 271 млн грн.