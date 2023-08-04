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Мешканцям Херсонщини та Миколаївщини, які через підрив Каховської ГЕС втратили врожай, виплатять компенсацію

4 серпня, 2023 п'ятниця
21:42
Суспільство Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що жителі Херсонської та Миколаївської областей зможуть отримати компенсацію від держави за врожай, втрачений внаслідок підриву Каховської ГЕС

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у п'ятницю, 4 серпня.   

Зазначається, що державою передбачені виплати у розмірі 3300 грн за втрачений врожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу. Проте, максимальна фінансова допомога становитиме до 100 тисяч гривень. 

Загалом уряд виділив Херсонській та Миколаївській областям 271 млн грн. 

Економіка
Миколаївщина
Херсонщина
Війна з Росією
Денис Шмигаль
Каховська ГЕС
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