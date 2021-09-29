Мессі відреагував на дебютний гол за ПСЖ у Лізі чемпіонів
Аргентинський форвард ПСЖ Ліонель Мессі заявив, що щасливий забити перший гол за французький клуб у Лізі чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
За словами Мессі, який допоміг ПСЖ переграти англійський "Манчестер Сіті" з рахунком 2:0, парижанами було важливо здобути перемогу після нічиєї з бельгійським "Брюгге" у 1-му турі ЛЧ.
"Я щасливий, що забив гол. Останнім часом я не міг грати, це мій другий матч на цьому стадіоні. Я продовжую адаптуватися до нової команди", - сказав Мессі.
Він додав, що поступово налагоджує взаєморозуміння з партнерами по атаці - Неймаром та Кіліаном Мбаппе.
"Що частіше наше тріо нападників буде грати разом, тим міцніше буде зв'язок між нами", - пообіцяв аргентинець.
- Нагадаємо, 28 вересня Мессі забив перший гол за ПСЖ і приніс перемогу над "Ман Сіті" у Лізі чемпіонів.
- У грі з "Ман Сіті" Ліонель Мессі забив у Лізі чемпіонів у 17-му сезоні поспіль.
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