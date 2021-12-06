Мессі з оточенням забракували тренера ПСЖ, - ЗМІ
Оточення нападника ПСЖ Ліонеля Мессі не задоволене роботою головного тренера французької команди Маурісіо Почеттіно
Про це повідомляє L’Équipe.
Мессі і ПСЖ критикують за неяскраву гру та регулярні втрати очок у чемпіонаті Франції. За інформацією джерела, оточення аргентинця пов'язує це з роботою головного тренера парижан Маурісіо Почеттіно, який досі не визначився з функціями футболіста на полі і використовує його в різних ролях в атаці.
Оточення Ліонеля Мессі сумнівається в Почеттіно та його тактиці. Вони впевнені, що тренер обирає надто складний план на гру. Як будуть розвиватись події далі - поки не ясно.
Влітку Ліонель Мессі безкоштовно перейшов у французький ПСЖ. У 13 матчах за парижан аргентинець забив лише 4 голи та віддав 3 асисти.
Контракт Маурісіо Почеттіно із французькою командою діє до літа 2023 року. Повідомлялось, що аргентинець може очолити "Манчестер Юнайтед", але в англійський клуб поїхав працювати німець Ральф Рангнік.
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