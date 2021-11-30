Власник ПСЖ спростував інформацію про запрошення Зідана в клуб
Президент французького ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі спростував інформацію про можливе призначення Зінедіна Зідана на посаду головного тренера команди
Про це повідомляє Sport.es.
Аль-Хелайфі запевнив, що у команді продовжить працювати Маурісіо Почеттіно.
"Почеттіно – наш тренер. Він щасливий бути з нами і ми щасливі бути з ним. Усім потрібен час. Ми не контактували із Зіданом. Він чудовий тренер, але у нас теж дуже хороший тренер", – сказав власник ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі.
Контракт Маурісіо Почеттіно із французькою командою діє до літа 2023 року. Повідомлялось, що аргентинець може очолити "Манчестер Юнайтед", але в англійський клуб поїхав працювати німець Ральф Рангнік.
- 17 листопада стало відомо, що екстренер "Реала" Зінедін Зідан не збирається на роботу в МЮ, бо він зацікавлений у роботі в ПСЖ.
- 21 листопада "Ман Юнайтед" відправив Уле-Гуннара Сульшера у відставку.
- 22 листопада повідомлялось, що головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно схиляється до того, щоб прийняти пропозицію МЮ.
- 29 листопада "Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення Ральфа Рангніка на посаду головного тренера.
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