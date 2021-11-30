Власник ПСЖ спростував інформацію про запрошення Зідана в клуб

Про це повідомляє Sport.es.



Аль-Хелайфі запевнив, що у команді продовжить працювати Маурісіо Почеттіно.



"Почеттіно – наш тренер. Він щасливий бути з нами і ми щасливі бути з ним. Усім потрібен час. Ми не контактували із Зіданом. Він чудовий тренер, але у нас теж дуже хороший тренер", – сказав власник ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі.



Контракт Маурісіо Почеттіно із французькою командою діє до літа 2023 року. Повідомлялось, що аргентинець може очолити "Манчестер Юнайтед", але в англійський клуб поїхав працювати німець Ральф Рангнік.

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