"Манчестер Юнайтед" знайшов нового претендента на посаду тренера, він готовий залишити Мессі
Головний тренер французького ПСЖ Маурісіо Почеттіно схиляється до того, щоб прийняти пропозицію англійського "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє BBC.
За інформацією джерела, аргентинець Маурісіо Почеттіно не дуже задоволений роботою у французькому ПСЖ. Керівництво паризького клубу не збирається прощатись з фахівцем, але якщо тренер все ж піде, то на заміну запросять Зінедіна Зідана.
Контракт Маурісіо Почеттіно із французькою командою діє до літа 2023 року.
З грудня 2018 року "Манчестер Юнайтед" тренував Уле-Гуннар Сульшер. За цей час команда не виграла жодного трофею. 21 листопада норвежця відправили у відставку.
Найкращим результатом МЮ в Прем'єр-лізі при Сульшері стало друге місце у сезоні-2020/21. Також у 2021 році манчестерці вийшли до фіналу Ліги Європи, де поступився іспанському "Вільярреалу".
У 12 матчах нинішнього сезону чемпіонату Англії МЮ набрав 17 очок і посідає сьоме місце. Команда програла п'ять із семи останніх матчів у АПЛ, зокрема, 20 листопада поступилася "Вотфорду" - 1:4.
- 10 листопада повідомлялося, що новим головним тренером "Манчестер Юнайтед" може стати німець Ральф Рангнік, який є керівником зі спорту та розвитку московського "Локомотива".
- 17 листопада стало відомо, що екстренер "Реала" Зінедін Зідан не збирається на роботу в МЮ.
- 21 листопада "Ман Юнайтед" відправив Уле-Гуннара Сульшера у відставку.
- 22 листопада Зідан відхилив пропозицію "Манчестер Юнайтед", бо його дружина не хоче переїжджати в Англію.
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