"Манчестер Юнайтед" знайшов нового претендента на посаду тренера, він готовий залишити Мессі

Про це повідомляє BBC.



За інформацією джерела, аргентинець Маурісіо Почеттіно не дуже задоволений роботою у французькому ПСЖ. Керівництво паризького клубу не збирається прощатись з фахівцем, але якщо тренер все ж піде, то на заміну запросять Зінедіна Зідана.



Контракт Маурісіо Почеттіно із французькою командою діє до літа 2023 року.

З грудня 2018 року "Манчестер Юнайтед" тренував Уле-Гуннар Сульшер. За цей час команда не виграла жодного трофею. 21 листопада норвежця відправили у відставку.

Найкращим результатом МЮ в Прем'єр-лізі при Сульшері стало друге місце у сезоні-2020/21. Також у 2021 році манчестерці вийшли до фіналу Ліги Європи, де поступився іспанському "Вільярреалу".

У 12 матчах нинішнього сезону чемпіонату Англії МЮ набрав 17 очок і посідає сьоме місце. Команда програла п'ять із семи останніх матчів у АПЛ, зокрема, 20 листопада поступилася "Вотфорду" - 1:4.

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