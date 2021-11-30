Мессі проігнорував тренування ПСЖ після завоювання сьомого "Золотого м'яча"
Форвард ПСЖ Ліонель Мессі пропустив тренування французького клубу після того, як здобув свій сьомий "Золотий м'яч"
Про це повідомляє Get French Football News.
У Мессі виявили симптоми гастроентериту (прим. - захворювання шлунково-кишкового тракту). Через це аргентинець проігнорував сьогоднішнє тренування ПСЖ. На занятті також був відсутній співвітчизник Мессі - Леандро Паредес, в якого також підозра на гастроентерит.
Ввечері 29 листопада пройшла церемонія вручення "Золотого м'яча-2021" в театрі Шатле у Парижі. Найкращим футболістом світу був визнаний Ліонель Мессі.
Минулого сезону Мессі виграв Кубок Америки зі збірною Аргентини, став найкращим бомбардиром Ла Ліги у складі "Барселони". В іспанському чемпіонаті він забив 30 голів.
Влітку Ліонель Мессі безкоштовно перейшов у французький ПСЖ. У 11 матчах за парижан аргентинець забив лише 4 голи та віддав 3 асисти.
За свою кар'єру Мессі вже сьомий раз виграв ЗМ. Раніше він вигравав приз у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 і 2019 роках. Аргентинець - рекордсмен за кількістю "Золотих м'ячів".
У 2020 році "Золотий м'яч" не був вручений. Організатори церемонії пояснили таке рішення пандемією коронавірусу.
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