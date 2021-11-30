Мессі проігнорував тренування ПСЖ після завоювання сьомого "Золотого м'яча"

Про це повідомляє Get French Football News.



У Мессі виявили симптоми гастроентериту (прим. - захворювання шлунково-кишкового тракту). Через це аргентинець проігнорував сьогоднішнє тренування ПСЖ. На занятті також був відсутній співвітчизник Мессі - Леандро Паредес, в якого також підозра на гастроентерит.

Ввечері 29 листопада пройшла церемонія вручення "Золотого м'яча-2021" в театрі Шатле у Парижі. Найкращим футболістом світу був визнаний Ліонель Мессі.



Минулого сезону Мессі виграв Кубок Америки зі збірною Аргентини, став найкращим бомбардиром Ла Ліги у складі "Барселони". В іспанському чемпіонаті він забив 30 голів.

Влітку Ліонель Мессі безкоштовно перейшов у французький ПСЖ. У 11 матчах за парижан аргентинець забив лише 4 голи та віддав 3 асисти.

За свою кар'єру Мессі вже сьомий раз виграв ЗМ. Раніше він вигравав приз у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 і 2019 роках. Аргентинець - рекордсмен за кількістю "Золотих м'ячів".



У 2020 році "Золотий м'яч" не був вручений. Організатори церемонії пояснили таке рішення пандемією коронавірусу.

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