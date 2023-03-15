Мессі запропонували космічні гроші за трансфер у Саудівську Аравію

Про це повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, боси "Аль-Хілаля" готові платити Ліонелю Мессі 350 млн євро на сезон. Строк можливого контракту не уточнюється.

Контракт 35-річного Мессі з ПСЖ чинний до кінця сезону. Зараз сторони ведуть перемовини про продовження співпраці, але не виключено, що зірковий форвард змінить команду.

Ліонель Мессі перейшов до ПСЖ влітку 2021 року з "Барселони" на правах вільного агента. Зараз Transfermarkt оцінює аргентинця у 50 млн євро.

У нинішньому сезоні Ліонель Мессі зіграв 31 матч, забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.