Мессі запропонували космічні гроші за трансфер у Саудівську Аравію
"Аль-Хілаль" зі Саудівської Аравії готовий платити Ліонелю Мессі сотні мільйонів євро
Про це повідомляє El Chiringuito.
За інформацією джерела, боси "Аль-Хілаля" готові платити Ліонелю Мессі 350 млн євро на сезон. Строк можливого контракту не уточнюється.
Контракт 35-річного Мессі з ПСЖ чинний до кінця сезону. Зараз сторони ведуть перемовини про продовження співпраці, але не виключено, що зірковий форвард змінить команду.
Ліонель Мессі перейшов до ПСЖ влітку 2021 року з "Барселони" на правах вільного агента. Зараз Transfermarkt оцінює аргентинця у 50 млн євро.
У нинішньому сезоні Ліонель Мессі зіграв 31 матч, забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.
- Торік повідомлялося, що Мессі безплатно покине ПСЖ наступного літа.
- 27 лютого Ліонеля Мессі оголосили найкращим футболістом світу 2022 року.
- 3 березня повідомлялось, що Мессі вирішив не покидати європейський континент.
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