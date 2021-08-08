Мессі зі сльозами оголосив, що залишає "Барселону"
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі оголосив, що залишає іспанську "Барселону"
Про це повідомляє Sport.es.
У неділю, 8 серпня, Мессі влаштував у Барселоні прощальну пресконференцію на початку якої розплакався та оголосив, що залишає "Барселону".
"Не знаю, чи зможу я почати говорити. Останні кілька днів я міркував про те, що можу сказати тут. Я був в ступорі та перебуваю в ньому досі. Це дуже складно після всього цього довгого шляху. Я не був готовий. Я не хотів йти цього року. Ми були переконані, що хочемо залишитися тут. Це мій дім. Я хотів цього найбільше. Я насолоджувався життям в Барселоні. Це було чудово", - сказав Мессі.
Він додав, що справді веде переговори з ПСЖ, проте про домовленість з французьким клубом ще говорити зарано.
34-річний Ліонель Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.
- 5 серпня стало відомо, що Ліонель Мессі, який є вільним агентом, не підпише новий контракт з "Барселоною".
- 7 серпня повідомлялося, що Ліонель Мессі домовився про перехід до французького ПСЖ.
- 8 серпня президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що Ліонель Мессі продовжить кар'єру у французькому ПСЖ.
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