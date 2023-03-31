"Мета - зірвати контрнаступ ЗСУ": військовий експерт Мусієнко про заяви Лукашенка щодо перемирʼя
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що Москва буде вживати будь-яких дій, щоб зірвати контрнаступ української армії
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Я думаю, що метою заяв Лукашенка про перемирʼя є зірвати контрнаступ Збройних сил України. Це очевидно. Зараз характер війни такий, що з одного боку російська армія веде наступ, а з іншого готуються до оборони. Все, що в росіян залишилось, вони перекидають на окуповані території України", - пояснив Мусієнко.
Експерт наголосив, що в Кремлі намагаються всіма способами зірвати контрнаступ ЗСУ
"Те, що російська армія готується до оборони й укріплює оборонні рубежі свідчить про те, що Збройні сили України дуже скоро можуть перехопити ініціативу у бойових діях. Тому, в передчутті контрнаступу ЗСУ, в Росії намагаються вживати будь-яких дій, щоб не допустити наступу української армії. От і все. Мені здається, що саме так потрібно сприймати заяви щодо перемирʼя", - додав він.
- 31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав припинити бойові дії в Україні, поки не почалася ескалація, і оголосити перемир'я. У Кремлі планують обговорити його пропозицію
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