Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я думаю, що метою заяв Лукашенка про перемирʼя є зірвати контрнаступ Збройних сил України. Це очевидно. Зараз характер війни такий, що з одного боку російська армія веде наступ, а з іншого готуються до оборони. Все, що в росіян залишилось, вони перекидають на окуповані території України", - пояснив Мусієнко.

Експерт наголосив, що в Кремлі намагаються всіма способами зірвати контрнаступ ЗСУ

"Те, що російська армія готується до оборони й укріплює оборонні рубежі свідчить про те, що Збройні сили України дуже скоро можуть перехопити ініціативу у бойових діях. Тому, в передчутті контрнаступу ЗСУ, в Росії намагаються вживати будь-яких дій, щоб не допустити наступу української армії. От і все. Мені здається, що саме так потрібно сприймати заяви щодо перемирʼя", - додав він.