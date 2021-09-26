"Металіст 1925" не пустив "Десну" на третє місце в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Чернігові "Металіст 1925" на 1-й хвилині вивів вперед Марлісон. "Десна" відігралася на 12-й хвилині зусиллями Андрія Тотовицького.

Перемогу харків'янам на 49-й хвилині приніс Дмитро Кравченко.

"Десна" програла "Металісту 1925" 1:2 та втратила шанс вийти на третє місце в турнірній таблиці. Чернігівці мають 16 очок та йдуть шостими. "Металіст 1925" з 10 пунктами - дев'ятий.

Чемпіонат України

9-й тур

26 вересня

"Десна" - "Металіст 1925" 1:2

Голи: Тотовицький, 12 - Марлісон, 1, Кравченко, 49

"Дніпро-1" - "Зоря" 0:4

Голи: Булеца, 21, Кочергін, 87, 90+5, Захедітабар, 90+1

Вилучення: Когут, 82 ("Дніпро-1")

"Минай" - "Львів" 1:2

Голи: Байдал, 43 - Якимець, 21, Шина, 56

25 вересня

"Рух" - "Динамо" 0:2

Голи: Циганков, 28 (пен.), Гармаш, 38

"Шахтар" - "Верес" 4:1

Голи: Мірошник (авт.), Тете, 55, Марлос, 78 (пен.), Траоре, 86 - Пасіч, 30

"Олександрія" - "Маріуполь" 2:1

Голи: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 85 - Спіровскі, 25

24 вересня

"Колос" - "Ворскла" 0:1

Гол: О. Тіль, 36

Нагадаємо, 25 вересня "Динамо" переграло у Львові "Рух" та повернуло собі одноосібне лідерство в чемпіонаті України.

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