Метеорний потік Леоніди можна буде побачити на небі цими вихідними

Про це повідомляє CNN.

Метеорний потік Леоніди активний з початку листопада, але очікується, що його пік припаде на ці вихідні о 12:33 за східним часом в суботу. Спостерігачі можуть бачити від 10 до 15 метеорів на годину.

За словами Шерон Морсінк, професорки фізики Альбертського університету в Едмонтоні , Місяць перебуватиме у фазі зростаючого півмісяця, і не буде стільки світлових перешкод, як при повному Місяці.

За даними Американського метеорного товариства, в ніч піку зорепаду Місяць буде повним на 23%.

Хоча пік зорепаду припадає на суботу, таку ж кількість метеорів можна спостерігати за кілька днів до і після неї. За словами Морсінк, найкращий час для спостереження зорепаду - після опівночі в будь-якому часовому поясі, коли сузір'я Лева буде найвищим на небі.

"Найважливіше - триматися подалі від світлового забруднення, - зауважила Морсінк. - Ви все ще можете побачити деякі метеори, якщо перебуваєте в місті, але ви не побачите і близько тієї кількості, яку зможете побачити, якщо виїдете за місто".

Подорожуючи навколо Сонця, комета залишає за собою слід з каміння та пилу, який виглядає як щорічний метеорний потік Леоніди, коли Земля рухається крізь уламки на власній орбіті.

Зазначається, метеори з потоку Леоніди можна буде спостерігати в небі аж до завершення зорепаду 2 грудня.