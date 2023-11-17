Метеорний потік Леоніди можна буде побачити на небі цими вихідними
Метеорний потік Леоніди, який можна буде спостерігати цими вихідними, обіцяє яскраві метеоритні потоки, які безперервними шлейфами пронизуватимуть нічне небо
Про це повідомляє CNN.
Метеорний потік Леоніди активний з початку листопада, але очікується, що його пік припаде на ці вихідні о 12:33 за східним часом в суботу. Спостерігачі можуть бачити від 10 до 15 метеорів на годину.
За словами Шерон Морсінк, професорки фізики Альбертського університету в Едмонтоні , Місяць перебуватиме у фазі зростаючого півмісяця, і не буде стільки світлових перешкод, як при повному Місяці.
За даними Американського метеорного товариства, в ніч піку зорепаду Місяць буде повним на 23%.
Хоча пік зорепаду припадає на суботу, таку ж кількість метеорів можна спостерігати за кілька днів до і після неї. За словами Морсінк, найкращий час для спостереження зорепаду - після опівночі в будь-якому часовому поясі, коли сузір'я Лева буде найвищим на небі.
"Найважливіше - триматися подалі від світлового забруднення, - зауважила Морсінк. - Ви все ще можете побачити деякі метеори, якщо перебуваєте в місті, але ви не побачите і близько тієї кількості, яку зможете побачити, якщо виїдете за місто".
Подорожуючи навколо Сонця, комета залишає за собою слід з каміння та пилу, який виглядає як щорічний метеорний потік Леоніди, коли Земля рухається крізь уламки на власній орбіті.
Зазначається, метеори з потоку Леоніди можна буде спостерігати в небі аж до завершення зорепаду 2 грудня.
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