Metro, Auchan, Samsung та інші: МЗС опублікувало список з 50 топ-компаній, які надалі працюють у Росії

Інфографіку зі списком МЗС опублікувало у Facebook.



"МЗС України закликає зазначені компанії переглянути свої рішення та повністю припинити діяльність в РФ. Відповідальний бізнес, уряди та споживачів з усього світу бойкотувати такі компанії та їхні продукти. Кожен товар, який постачає, виробляє або продає компанія на російському ринку, робить свій внесок до військового бюджету, який завжди був пріоритетом для російського уряду у порівнянні з будь-якими елементарними потребами власних громадян", - йдеться у заяві.



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Роботу в Росії продовжують чимало відомих на весь світ компаній. Серед них Metro, Auchan, Nesttle, Samsung, Hyundai, Bayer, LG, Miele, Hilton, Michelin, Burger King, Bosch, UniCreditGroup.



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