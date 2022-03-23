Ми бачимо масштаби, які ми не бачили у Європі з часів Другої світової війни, - Столтенберг оголосив про посилення підтримки України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував підсилення підтримку Україні у протидії російській агресії на території нашої країни
Про це Столтенберг заявив на пресконференції напередодні саміту НАТО 24 березня.
"Те, що зараз відбувається в Україні, це дуже боляче. Ми бачимо людські страждання, руйнування у масштабах, які ми не бачили у Європі з часів Другої світової війни. І я хотів би відзначити мужність українського народу, який стоїть на ногах, проти російського вторгнення, проти сил Путіна. І саме тому ми посилюємо нашу підтримку", - сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.
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