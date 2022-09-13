Ми бачимо початок третьої фази війни, коли Росія перейде до оборони, а Україна наступатиме, — польський експерт
Масштаб поразки Росії став очевидним, втрати в людях і техніці означають, що Москва не зможе здійснити серйозних атак в найближчому майбутньому
Про це заявив Конрад Музика, експерт польської компанії Rochan Consulting.
На його думку, українським військам, ймовірно, потрібен час, щоб зміцнити свої позиції, а це означає, що блискавичне просування минулого тижня закінчилося.
"Схоже, що Україна перебуває в оперативній паузі для відновлення боєздатності після всього, що сталося в Харкові", – сказав Музика.
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Успіхи Києва означають, що мета Москви отримати контроль над усім регіоном Донбасу тепер, ймовірно, нездійсненна в короткостроковій перспективі.
Зокрема, Росія вже не в змозі тиснути з півночі на такі ключові міста, як Слов’янськ у Донецькій області — частині Донбасу, — вважає експерт.
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"Можливо, ми бачимо початок третьої фази війни, коли Росія перейде до оборони, а Україна буде проводити контрнаступ", – сказав Музика. - Україна стає все більш здатною відкинути російські сили назад до лютневих кордонів. Але ми на ранніх стадіях цього".
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