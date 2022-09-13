Про це заявив Конрад Музика, експерт польської компанії Rochan Consulting.

На його думку, українським військам, ймовірно, потрібен час, щоб зміцнити свої позиції, а це означає, що блискавичне просування минулого тижня закінчилося.

"Схоже, що Україна перебуває в оперативній паузі для відновлення боєздатності після всього, що сталося в Харкові", – сказав Музика.

Читайте також: Результати ЗСУ дивують світ та змушують ворога тікати. Колонка Сергія Згурця

Успіхи Києва означають, що мета Москви отримати контроль над усім регіоном Донбасу тепер, ймовірно, нездійсненна в короткостроковій перспективі.

Зокрема, Росія вже не в змозі тиснути з півночі на такі ключові міста, як Слов’янськ у Донецькій області — частині Донбасу, — вважає експерт.

Читайте також: Україна і США готували зовсім інший контрнаступ. Плани різко змінилися, - The New York Times

"Можливо, ми бачимо початок третьої фази війни, коли Росія перейде до оборони, а Україна буде проводити контрнаступ", – сказав Музика. - Україна стає все більш здатною відкинути російські сили назад до лютневих кордонів. Але ми на ранніх стадіях цього".

Мер Мелітополя повідомив, що російські загарбники тікають з захопленого Мелітополя Запорізької області в бік окупованого Криму.

Українські десантники розповіли про звільнення Ізюма від росіян: "Тікали, як миші".

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 13 вересня повідомила, що площа деокупованих територій Харківської області насправді майже вдвічі більша за озвучену раніше.

13 вересня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині за тиждень звільнили понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.