Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

"З цієї катастрофи, з путінської війни вийде, я вважаю, щось позитивне, оскільки Європа відмовиться від російських вуглеводнів, – сказав Джонсон, виступаючи на місці будівництва атомної електростанції в Східній Англії. - Ми більше не будемо уразливі для шантажу, а у себе в країні ми значно прискоримо давно назрілі реформи й кроки для здобуття енергетичної незалежності, зокрема, шляхом виправлення збитку, завданого нашій ядерній промисловості".

25 серпня президент Зеленський заявив, що Європа достатньо міцна, аби не поступитись на енергетичний шантаж Росії.

24 серпня агенція Reuters, посилаючись на власні джерела, припустила, що Путін робить ставку на те, що холодна зима змусить ЄС натиснути на Україну, аби підписати перемир’я на вигідних Кремлю умовах.

Велика Британія в рамках санкційного режиму проти Росії з 10 серпня заборонила імпорт з країни-терориста вугілля, а з 31 грудня відмовиться і від російської нафти. Відповідна поправка набрала чинності 21 липня.

26 липня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів щодо окремих секторів російської економіки на 6 місяців — до 31 січня 2023 року.

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