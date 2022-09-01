Ми більше не будемо вразливі до шантажу. Джонсон про відмову від російських енергоносіїв
Результатом війни Росії проти України стане зниження залежності Заходу від імпорту російських енергоносіїв
Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
"З цієї катастрофи, з путінської війни вийде, я вважаю, щось позитивне, оскільки Європа відмовиться від російських вуглеводнів, – сказав Джонсон, виступаючи на місці будівництва атомної електростанції в Східній Англії. - Ми більше не будемо уразливі для шантажу, а у себе в країні ми значно прискоримо давно назрілі реформи й кроки для здобуття енергетичної незалежності, зокрема, шляхом виправлення збитку, завданого нашій ядерній промисловості".
- 25 серпня президент Зеленський заявив, що Європа достатньо міцна, аби не поступитись на енергетичний шантаж Росії.
- 24 серпня агенція Reuters, посилаючись на власні джерела, припустила, що Путін робить ставку на те, що холодна зима змусить ЄС натиснути на Україну, аби підписати перемир’я на вигідних Кремлю умовах.
- Велика Британія в рамках санкційного режиму проти Росії з 10 серпня заборонила імпорт з країни-терориста вугілля, а з 31 грудня відмовиться і від російської нафти. Відповідна поправка набрала чинності 21 липня.
- 26 липня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів щодо окремих секторів російської економіки на 6 місяців — до 31 січня 2023 року.
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