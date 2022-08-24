Путін робить ставку на те, що холодна зима змусить ЄС натиснути на Україну, аби підписати перемир’я на вигідних кремлю умовах
Президент Володимир Путін зараз робить ставку на те, що стрімкі ціни на енергоносії та можливий дефіцит цієї зими переконають Європу налаштувати Україну до перемир’я на умовах Росії
Про це передають Reuters з посиланням на власні джерела.
"У нас є час, ми можемо почекати", - заявив російський представник на умовах анонімності.
За словами російського джерела, стрімкі ціни на енергоносії та можливий дефіцит цієї зими - єдиний шлях до миру, який бачить Москва, оскільки українська сторона заявила, що не буде вести переговори, доки Росія не піде з усієї України.
"Для європейців зима буде складною. Ми бачили протести, хвилювання. Деякі європейські лідери можуть двічі подумати про те, щоб продовжувати підтримувати Україну, і подумають, що настав час для угоди", - заявляє російський представник.
Друге близьке до російської влади джерело повідомило, що Москва вже помічає похитування європейської єдності, і очікує, що цей процес прискориться на тлі зимових труднощів.
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