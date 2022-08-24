Путін робить ставку на те, що холодна зима змусить ЄС натиснути на Україну, аби підписати перемир’я на вигідних кремлю умовах

Про це передають Reuters з посиланням на власні джерела.

"У нас є час, ми можемо почекати", - заявив російський представник на умовах анонімності.

За словами російського джерела, стрімкі ціни на енергоносії та можливий дефіцит цієї зими - єдиний шлях до миру, який бачить Москва, оскільки українська сторона заявила, що не буде вести переговори, доки Росія не піде з усієї України.

"Для європейців зима буде складною. Ми бачили протести, хвилювання. Деякі європейські лідери можуть двічі подумати про те, щоб продовжувати підтримувати Україну, і подумають, що настав час для угоди", - заявляє російський представник.

Друге близьке до російської влади джерело повідомило, що Москва вже помічає похитування європейської єдності, і очікує, що цей процес прискориться на тлі зимових труднощів.

Велика Британія в рамках санкційного режиму проти Росії з 10 серпня заборонить імпорт з країни-терориста вугілля, а з 31 грудня відмовиться і від російської нафти. Відповідна поправка набрала чинності 21 липня

26 липня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів щодо окремих секторів російської економіки на 6 місяців - до 31 січня 2023 року

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb