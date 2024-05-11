У Красногорівці окупанти обстріляли евакуаційний екіпаж "Білих Янголів" із пораненими цивільними
Під час евакуації поранених цивільних з Красногорівки Донецької області екіпаж поліції "Білі Янголи" потрапили під прицільний удар росіян
Про це повідомляє Нацполіція.
"Ворожі снаряди "лягли" за 100 метрів від автомобіля, де в цей момент правоохоронці допомагали сісти місцевим мешканцям", - зазначили правоохоронці.
Поліцейські не розгубилися та швидко вивезли людей з-під вогню
У Нацполіції додали, що екіпаж "Білий Янгол", ризикуючи життям, продовжує вивозити мирних жителів із палаючої Красногорівки. З кожним днем все більше людей просять порятунку.
- Пресслужба Третьої штурмової бригади ЗСУ в неділю, 17 березня 2024 року, оприлюднила звітне 26-хвилинне відео про міські бої в Красногорівці (Донеччина).
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