У Красногорівці окупанти обстріляли евакуаційний екіпаж "Білих Янголів" із пораненими цивільними

Про це повідомляє Нацполіція.

"Ворожі снаряди "лягли" за 100 метрів від автомобіля, де в цей момент правоохоронці допомагали сісти місцевим мешканцям", - зазначили правоохоронці.

Поліцейські не розгубилися та швидко вивезли людей з-під вогню

У Нацполіції додали, що екіпаж "Білий Янгол", ризикуючи життям, продовжує вивозити мирних жителів із палаючої Красногорівки. З кожним днем все більше людей просять порятунку.