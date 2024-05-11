У Білорусі вагнерівці готують операторів FPV-дронів для війни в Україні, проте інструкторів стає дедалі менше, - ЦНС
У так званих навчальних центрах Білорусі колишні вагнерівці продовжують навчати військових, зокрема управлінню безпілотниками, для подальшої участі у війні в Україні
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що інструктори з ПВК Вагнера впродовж двох тижнів навчають мобілізованих військової топографії, артилерії, медичної підготовки, організації управління та зв’язку.
Проте головний акцент на двотижневих курсах зосереджений саме на опануванні операторських навичок управління БПЛА, зокрема FPV-дронами. За даними спротиву, після таких експрес-курсів військові відправляються на війну в Україну.
Втім, наголошується, що інструкторська робота та зарплата не влаштовує вагнерівців, тому в Білорусі спостерігається відтік інструкторів, які вибирають участь у війні в Африці, де платять більше грошей.
За даними Центру нацспротиву, за останній період кількість вагнерівців на території Білорусі скоротилася з 500 людей до 400.
- Нещодавно повідомлялося, що інструктори з ПВК Вагнера у Білорусі провели навчання зі стрільби для місцевих курсантів.
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