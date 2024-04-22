Вагнерівці навчають білоруських курсантів стрільби, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За словами місцевих, вагнерівці навчали стріляти з АК-74 курсантів військово-транспортного факультету білоруського державного університету транспорту. Це відбувалось на військовому стрільбищі "Борщівка" Речицького району, що в Гомельській області.

"Таким чином маріонетковий режим Олександра Лукашенка проводить послідовну політику мілітаризації власного населення", - зазначають у ЦНС.