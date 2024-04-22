Вагнерівці навчають білоруських курсантів стрільби, - Спротив
Інструктори з ПВК Вагнера у Білорусі провели навчання зі стрільби для місцевих курсантів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За словами місцевих, вагнерівці навчали стріляти з АК-74 курсантів військово-транспортного факультету білоруського державного університету транспорту. Це відбувалось на військовому стрільбищі "Борщівка" Речицького району, що в Гомельській області.
"Таким чином маріонетковий режим Олександра Лукашенка проводить послідовну політику мілітаризації власного населення", - зазначають у ЦНС.
- 8 квітня повідомлялось, що кількість учасників ПВК Вагнера у Білорусі, які готують громадян держави до війни в Україні, зменшилася з 500 до 400 осіб, оскільки вони виїхали до Африки для отримання більшої заробітної плати.
- 15 квітня стало відомо, що інструктори з ПВК Вагнера готують у Білорусі диверсійні загони для роботи на території України.
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