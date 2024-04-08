Через більшу зарплату сотня вагнерівців виїхала з Білорусі до Африки, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Йдеться про вагнерівців, котрі працюють інструкторами бранців для подальшої участі їх у війні в Україні. Відомо, що на полігонах Білорусі проходять військові вишколи мобілізовані росіяни та ті, що підписали контракт", - пояснюють у повідомленні.

У ЦНС зауважують, що учасників ПВК Вагнера їхня зарплата інструкторів не влаштовує, тому вони виїжджають до Африки, адже "за участь у війні на африканському континенті платять, тому відбувається відтік інструкторів".

Відповідно до інформації Спротиву, кількість вагнерівців на території Білорусі зменшилася з 500 до 400 осіб за останній час.

"Схоже, що з такими темпами бранців на війну в Україні буде нікому навчати і з військкомату відправлятимуть відразу на передову. Зрештою, із свідчень нашого підпілля так здебільшого і трапляється", - додають у повідомленні.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня минулого року, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.