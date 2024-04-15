Вагнерівці готують білорусів до диверсійної роботи в Україні, - Спротив
Інструктори з ПВК Вагнера готують у Білорусі диверсійні загони для роботи на території України
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що в Республіці Білорусь завершився восьмий вишкіл найманців для війни в Україні.
"За інформацією білоруського підпілля, тут пройшов бойове злагодження загін спецпризначення "Граніт". Навчання проводили все ті ж інструктори із ПВК Вагнера, які знайшли собі притулок саме на території країни союзника Росії", - йдеться в повідомленні.
У ЦНС розповідають, що головним завданням таких загонів є диверсійна робота в Україні. Відомо, вагнерівці проводять заняття з вогнепальної та інженерної підготовки, а також тактичної медицини. Білоруси також мають основне озброєння - ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети й кулемети Калашникова.
- 8 квітня стало відомо, що кількість учасників ПВК Вагнера у Білорусі, які готують громадян держави до війни в Україні, зменшилася з 500 до 400 осіб, оскільки вони виїхали до Африки для отримання більшої заробітної плати.
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