Вагнерівці готують білорусів до диверсійної роботи в Україні, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що в Республіці Білорусь завершився восьмий вишкіл найманців для війни в Україні.

"За інформацією білоруського підпілля, тут пройшов бойове злагодження загін спецпризначення "Граніт". Навчання проводили все ті ж інструктори із ПВК Вагнера, які знайшли собі притулок саме на території країни союзника Росії", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС розповідають, що головним завданням таких загонів є диверсійна робота в Україні. Відомо, вагнерівці проводять заняття з вогнепальної та інженерної підготовки, а також тактичної медицини. Білоруси також мають основне озброєння - ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети й кулемети Калашникова.