У Берліні ліві активісти намагалися взяти штурмом завод Tesla
10 травня близько 800 лівих активістів зібралися біля фабрики Tesla поблизу Берліна на протест проти розширення виробництва. Були сутички з поліцією
Про це повідомляє CNN.
Представники поліції заявили, що "люди з попереднього маршу протесту бігли через ліс до приміщення компанії Tesla. Оскільки в той час вони перебували в безпосередній близькості від залізничних колій Deutsche Bahn і частково зайшли на них, залізничний рух між Еркнером і Фюрстенвальде довелося тимчасово припинити".
Протест був організований Disrupt, коаліцією самопроголошених антикапіталістичних груп.
Поліція також повідомила, що запобігла прориву групи активістів на територію заводу. Натомість протестувальники заявили про застосування сили з боку поліції та поранених внаслідок сутичок.
Генеральний директор Tesla Ілон Маск написав: "Протестувальникам не вдалося прорвати лінію огорожі. Навколо (заводу) ще є дві цілі лінії паркану".
Disrupt стверджує, що плани Маска більш ніж подвоїти виробничі потужності єдиного заводу Tesla в Європі завдадуть шкоди місцевому навколишньому середовищу. Група каже, що розширення вимагатиме розчистки навколишніх лісів і ще більше ускладнить місцеве водопостачання. Активісти анонсували чотири дні протестів, які почалися в середу.
Tesla закрила фабрику в п'ятницю для всіх співробітників в очікуванні демонстрантів.
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