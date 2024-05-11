У Берліні ліві активісти намагалися взяти штурмом завод Tesla

Про це повідомляє CNN.

Представники поліції заявили, що "люди з попереднього маршу протесту бігли через ліс до приміщення компанії Tesla. Оскільки в той час вони перебували в безпосередній близькості від залізничних колій Deutsche Bahn і частково зайшли на них, залізничний рух між Еркнером і Фюрстенвальде довелося тимчасово припинити".

Протест був організований Disrupt, коаліцією самопроголошених антикапіталістичних груп.

Поліція також повідомила, що запобігла прориву групи активістів на територію заводу. Натомість протестувальники заявили про застосування сили з боку поліції та поранених внаслідок сутичок.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск написав: "Протестувальникам не вдалося прорвати лінію огорожі. Навколо (заводу) ще є дві цілі лінії паркану".

Disrupt стверджує, що плани Маска більш ніж подвоїти виробничі потужності єдиного заводу Tesla в Європі завдадуть шкоди місцевому навколишньому середовищу. Група каже, що розширення вимагатиме розчистки навколишніх лісів і ще більше ускладнить місцеве водопостачання. Активісти анонсували чотири дні протестів, які почалися в середу.

Tesla закрила фабрику в п'ятницю для всіх співробітників в очікуванні демонстрантів.