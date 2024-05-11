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Емір Кувейту розпустив парламент і запровадив перехідний період для перегляду "всіх аспектів демократичного процесу"

11 травня, 2024 субота
14:21
Світ Щейх Кувейту Мешал Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах
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10 травня емір Кувейту Мішааль Аль-Ахмед Аль-Джабер Аль-Сабах оголосив, що призупиняє роботу обраного парламенту на термін до чотирьох років

Про це повідомляє The New York Times.

"Я не дозволю, щоб демократія використовувалася для знищення держави", — сказав емір, додавши, що останній період політичних потрясінь вимагав "важких рішень для порятунку країни".

Емір також призупинив дію кількох статей Конституції та заявив, що перехідний період буде використаний для перегляду "всіх аспектів демократичного процесу" в Кувейті, багатому на нафту вздовж Перської затоки.

Під час призупинення законодавчі повноваження парламенту з 50 членів візьмуть на себе емір і кабінет міністрів.

Рішення були прийняті через місяць після виборів, на яких кувейтці обрали новий парламент, а його члени ще не розпочали свою нову сесію. Хоча парламент Кувейту часто розпускали на користь нових виборів, проте призупинення роботи парламенту відбувалося лише двічі в історії Кувейту, у 1976 та 1986 роках.

У своїй промові емір поскаржився, що національне багатство було "розтрачено".

"Інтереси народу Кувейту понад усе й довірені нам, і ми повинні підтримувати та захищати їх", — сказав він.

Він згадав про невизначених політичних діячів, які "перевищують свої межі", і поскаржився, що "деякі, на жаль, втручалися в суть повноважень еміра та в його вибір наслідного принца".

Посада наслідного принца наразі вакантна, і її має призначити Мішааль. Він не уточнив, хто втручається. І не називав причину, чому парламент буде призупинено на чотири роки. 

Деякі кувейтці висловили оптимізм щодо можливості призупинення виходу з політичного глухого кута в країні, даючи уряду можливість безперешкодно виконувати свої плани.

Але промова еміра також викликала побоювання, що він обмежить відносні політичні свободи кувейтців.

Довідково. У Кувейті часті тупикові ситуації між парламентом і виконавчою владою призвели до політичних потрясінь, які посилилися за останні п'ять років. Країна пережила значну зміну парламенту та часті відставки кабінету, і в чиновників було мало часу для виконання своїх завдань. Кувейт також відстав від решти багатих на вуглеводні країн Перської затоки в розвитку інфраструктури та диверсифікації економіки.

Парламент Кувейту значно потужніший, ніж здебільшого символічні збори в сусідніх монархіях, таких як Саудівська Аравія. Його члени мають право публічно допитувати міністрів кабінету, мають вплив на державний бюджет і право схвалити призначення еміром нового наслідного принца.

  • Україна експортуватиме до Кувейту рибу та рибні продукти. Це вже другий зовнішній ринок для українських експортерів, який відкрився цього тижня.
Теги:
політика
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