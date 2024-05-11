Чи будуть надалі удари по російських НПЗ
Поки на Заході обговорюють черговий санкційний пакет проти Росії, намагаючись не сильно зачепити власні інтереси, українські спецслужби запровадили власні санкції проти агресора.
Атаки дронів, які організовують українські спецслужби, стали асиметричною відповіддю на ракетні обстріли української енергетичної інфраструктури. Перетворюючи російські НПЗ на сховища сирої нафти, українські спецслужби створюють підстави для зростання соціального незадоволення всередині Росії.
Війну проти України підтримує чимало росіян, а стрімке зростання цін на бензин та дизель — ні.
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Чи будуть нові атаки на НПЗ? Очевидно, що так, адже вони є законними військовими цілями, бо виробляють продукцію для армії агресора (про це, до речі, говорить і голова СБУ Малюк). Сьогодні аналітики, які оцінюють динаміку цін на нафту та бензин у Росії, вже включають "фактор дронів" до своїх прогнозів. Про успішні атаки пишуть і західні медіа, і це означає, що більше людей у світі дізнаються про перебіг російсько-української війни.
Про автора. Євген Магда, політолог
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