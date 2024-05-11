Тактика росіян у тому, щоб артилерією та КАБами зруйнувати фронт, - полковник Грант

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Нам відомо, що росіяни проводили мобілізацію, але якщо в них не було часу підготувати людей належним чином, а ми не бачили жодних доказів якісного навчання з російського боку за останній період, то чи вдалось їм провести професійний вишкіл зараз? Я маю на увазі, що екіпажі танків та бронетранспортерів очевидно не орієнтуються у своїй справі. Це видно на відео, на яких солдати не діють злагоджено.

Отже, російська тактика на даний момент полягає у тому, щоб за допомогою своєї артилерії та керованих авіабомб максимально зруйнувати фронт, унеможливити перебування українських солдатів в окопах, а відтак атакувати якомога більшою кількістю гарматного м’яса. Не думаю, що щось з цього зміниться", - зауважив полковник.

За його словами, може змінитися можливість української сторони використовувати артилерію і контрбатарейний вогонь, аби знищувати артилерійський потенціал противника.

"Однак де росіяни збираються атакувати, я не маю жодного уявлення. Можливо, вони ще навіть і самі не знають, але ви можете бути впевнені, що, якщо у них буде достатньо сил, вони продовжать атаку там, де, на їхню думку, буде найслабша позиція. Такою є російська політика. Вони проштовхуються, зондують, а потім закріплюють успіх. Важко зараз говорити, тому що ми, аналітики, не диспонуємо достатньою інформацією, зокрема щодо того, скільки солдатів Україна має на різних місцях. Безумовно, є слабкі місця, ми знаємо про це, тому що солдати повідомляють про це у соцмережах та деінде. Але чи розуміють росіяни, де ці слабкі місця, це мені невідомо. Ми дізнаємося лише у той час, коли вони атакуватимуть і куди вони спрямують свою енергію. До того моменту, гадаю, не варто робити порожніх прогнозів", - резюмував Глен Грант.