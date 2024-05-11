Євробачення-2024: де дивитися і під яким номером виступатиме Україна у гранд-фіналі

Про це повідомляє "Суспільне Євробачення".

11 травня о 22:00 розпочнеться гранд-фінал Євробачення-2024. У шоу братимуть участь 26 країн, 20 з яких вийшли з двох півфіналів, ще 5 - країни "великої пʼятірки" та Швеція, яка цього року приймає конкурс.

Коментуватимуть трансляцію Тімур Мірошниченко та Василь Байдак.

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Під яким номером виступатиме Україна

Представниці України alyona alyona та Jerry Heil виступатимуть під другим номером. Цей порядковий номер на пісенному конкурсі називають death spot ("місце смерті", - ред.), оскільки відомо, що за останні 15 років артисти, які виходили на сцену Євробачення другими, лише один раз потрапляли в десятку найкращих.

Утім представниці України запевнили, що №2 - це не те, чого вони бояться.

Де дивитися Євробачення-2024

На телебаченні Євробачення о 22:00 почне транслювати "Суспільне Культура". Трансляції вперше будуть супроводжуватися перекладом жестовою мовою.

Також Євробачення-2024 можна буде дивитися на діджитал-платформах:

На Youtube-каналі "Євробачення Україна" о 22:00 розпочнеться трансляція з коментаторської студії, де працюватиме Тімур Мірошниченко та Василь Байдак.