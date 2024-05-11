Євробачення-2024: де дивитися і під яким номером виступатиме Україна у гранд-фіналі
У суботу, 11 травня, у шведському місті Мальме відбудеться гранд-фінал пісенного конкурсу "Євробачення". Представниці України виступатимуть під другим номером
Про це повідомляє "Суспільне Євробачення".
11 травня о 22:00 розпочнеться гранд-фінал Євробачення-2024. У шоу братимуть участь 26 країн, 20 з яких вийшли з двох півфіналів, ще 5 - країни "великої пʼятірки" та Швеція, яка цього року приймає конкурс.
Коментуватимуть трансляцію Тімур Мірошниченко та Василь Байдак.
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Під яким номером виступатиме Україна
Представниці України alyona alyona та Jerry Heil виступатимуть під другим номером. Цей порядковий номер на пісенному конкурсі називають death spot ("місце смерті", - ред.), оскільки відомо, що за останні 15 років артисти, які виходили на сцену Євробачення другими, лише один раз потрапляли в десятку найкращих.
Утім представниці України запевнили, що №2 - це не те, чого вони бояться.
Де дивитися Євробачення-2024
На телебаченні Євробачення о 22:00 почне транслювати "Суспільне Культура". Трансляції вперше будуть супроводжуватися перекладом жестовою мовою.
Також Євробачення-2024 можна буде дивитися на діджитал-платформах:
- на сайтах "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення"
- на facebook-сторінках "Євробачення Україна", "Суспільне Мовлення", "Суспільне Культура", "Перший" і радіо "Промінь".
На Youtube-каналі "Євробачення Україна" о 22:00 розпочнеться трансляція з коментаторської студії, де працюватиме Тімур Мірошниченко та Василь Байдак.
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Українки alyona alyona та Jerry Heil виступили у першому півфіналі Євробачення-2024 з піснею Teresa & Maria та вийшли до фіналу. Пісня потрапила в чарти 27 країн світу. Номер для виступу alyona alyona та Jerry Heil поставила дворазова номінантка на премію "Греммі" Таню Муіньо, яка режисувала кліпи для Гаррі Стайлса, The Weeknd, Біллі Айліш та інших зірок.
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За день до фіналу представниця Ізраїлю Еден Голан, попри пропалестинські протести в Мальме, піднялась на 2-гу сходинку рейтингів букмекерів, а Jerry Heil і alyona alyona опустилися на 6-ту. Українки витягли під час жеребкування "вибір продюсерів". Це означає, що порядковий номер їхнього виступу визначали організатори Євробачення.
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