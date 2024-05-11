"Це перехід до тоталітарної системи остаточно", - Фейгін про інавгурацію Путіна
Марк Фейгін, діяч російської опозиції на еміграції, колишній депутат держдуми, відомий відеоблогер, зазначив три нових чинники у зв’язку з останньою інавгурацією Путіна
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Протокольного там нічого особливого не було, усе те саме: набір слів, гасел тощо. А от з погляду політичної ситуації є особливість: по-перше, ця інавгурація відбувалася під час війни. Тобто Путін брав участь у подібних заходах, продовжуючи свою владу, але все ж таки не на тлі повномасштабної війни у Східній Європі. Це накладає відбитки: у своїй промові він знову говорив про героїв СВО, про повагу до їхньої ратної праці тощо.
По-друге, у 2020 році він продовжив повноваження на фейковому референдумі. І це вперше, коли він просто обнулює попередній термін, змінюючи Конституцію під себе. Ми таке бачили – і з Лукашенком, і в інших місцях. Мадуро свого часу таке проробляв у Венесуелі. Для Путіна це теж важливий крок, це перехід до тоталітарної системи остаточно, причому за персоналістським типом", - зазначив Фейгін.
За його словами, така інавгурація означає спроби остаточно припинити декорувати свою диктатуру.
"Раніше щось вигадували, тепер ніхто нічого не вигадує, усе надто відверто, і 87,5%, які він за себе виписав, - це показник того самого. І, мабуть, третє: дивіться, це перша така інавгурація, де мовчазним невизнанням його легітимності визначено ставлення до нього й до виборів 17 березня представників західних країн. З вагомих були присутні представники посольства Франції, оскільки їм доручили це зробити, - не тому, що вони цього прагнули, а вони від імені ЄС там були присутні", - сказав Фейгін.
З якихось додаткових особливостей четвертий важливий пункт – молебен: на царство православний очільник, промова Кирила, зауважив він.
"Зрозуміло, вони співробітники однієї установи з Путіним. Але це вже позначення якогось божественного помазання. Одразу після інавгурації, такого ж не було, щоб відразу урочистий молебен, якось це було окремо. А тут – спеціально, протокольна зйомка, Кирило звертається з двома митрополитами до Путіна й каже про те, що от уперше сама провославна людина й таке інше, фактично дає старт перетворенню тоталітарної системи на династичну, на мій погляд", - додав діяч російської опозиції.
За його словами, нічого особливого не сталося: Путін самокоронувався й зробив кілька надпотужних вкидів.
"Нічого позитивного ми там не відчули, але це означає, що лінія на війну продовжуватиметься. Путін при владі, його політбюро при владі", - резюмував Фейгін.
- Нагадаємо, "інавгурація" Путіна на п'ятий термін відбулася 7 травня. На неї прибули представники шести країн-членів ЄС. Окрім Франції, це були Угорщина, Словаччина, Мальта, Кіпр та Греція.
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