"Це перехід до тоталітарної системи остаточно", - Фейгін про інавгурацію Путіна

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Протокольного там нічого особливого не було, усе те саме: набір слів, гасел тощо. А от з погляду політичної ситуації є особливість: по-перше, ця інавгурація відбувалася під час війни. Тобто Путін брав участь у подібних заходах, продовжуючи свою владу, але все ж таки не на тлі повномасштабної війни у Східній Європі. Це накладає відбитки: у своїй промові він знову говорив про героїв СВО, про повагу до їхньої ратної праці тощо.

По-друге, у 2020 році він продовжив повноваження на фейковому референдумі. І це вперше, коли він просто обнулює попередній термін, змінюючи Конституцію під себе. Ми таке бачили – і з Лукашенком, і в інших місцях. Мадуро свого часу таке проробляв у Венесуелі. Для Путіна це теж важливий крок, це перехід до тоталітарної системи остаточно, причому за персоналістським типом", - зазначив Фейгін.

За його словами, така інавгурація означає спроби остаточно припинити декорувати свою диктатуру.

"Раніше щось вигадували, тепер ніхто нічого не вигадує, усе надто відверто, і 87,5%, які він за себе виписав, - це показник того самого. І, мабуть, третє: дивіться, це перша така інавгурація, де мовчазним невизнанням його легітимності визначено ставлення до нього й до виборів 17 березня представників західних країн. З вагомих були присутні представники посольства Франції, оскільки їм доручили це зробити, - не тому, що вони цього прагнули, а вони від імені ЄС там були присутні", - сказав Фейгін.

З якихось додаткових особливостей четвертий важливий пункт – молебен: на царство православний очільник, промова Кирила, зауважив він.

"Зрозуміло, вони співробітники однієї установи з Путіним. Але це вже позначення якогось божественного помазання. Одразу після інавгурації, такого ж не було, щоб відразу урочистий молебен, якось це було окремо. А тут – спеціально, протокольна зйомка, Кирило звертається з двома митрополитами до Путіна й каже про те, що от уперше сама провославна людина й таке інше, фактично дає старт перетворенню тоталітарної системи на династичну, на мій погляд", - додав діяч російської опозиції.

За його словами, нічого особливого не сталося: Путін самокоронувався й зробив кілька надпотужних вкидів.

"Нічого позитивного ми там не відчули, але це означає, що лінія на війну продовжуватиметься. Путін при владі, його політбюро при владі", - резюмував Фейгін.