Росіяни обстріляли газорозподільчу станцію на Херсонщині: без газу понад 2 тис. споживачів
Під російський обстріл потрапила газорозподільча станція у Станіславській громаді Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він наголосив, що окупанти продовжують бити по критичній інфраструктурі Херсонщини.
"Під російський обстріл потрапила газорозподільча станція у Станіславській громаді. Без газу залишаться 4 населених пункти: Станіслав, Широка Балка, Олександрівка та Софіївка", - зазначив він.
За словами очільника ОВА, без газу залишились понад 2 тисячі споживачів.
Він запевнив, що як тільки дозволить безпекова ситуація спеціалісти розпочнуть відновлювальні роботи. Ремонт ускладнюються численними обстрілами, додав Прокудін.
- У ніч на 11 травня російська армія забрала життя ще одного жителя Херсонщини та поранила жінку.
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