Росіяни обстріляли газорозподільчу станцію на Херсонщині: без газу понад 2 тис. споживачів

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він наголосив, що окупанти продовжують бити по критичній інфраструктурі Херсонщини.

"Під російський обстріл потрапила газорозподільча станція у Станіславській громаді. Без газу залишаться 4 населених пункти: Станіслав, Широка Балка, Олександрівка та Софіївка", - зазначив він.

За словами очільника ОВА, без газу залишились понад 2 тисячі споживачів.

Він запевнив, що як тільки дозволить безпекова ситуація спеціалісти розпочнуть відновлювальні роботи. Ремонт ускладнюються численними обстрілами, додав Прокудін.