Якщо ворог спробує зайти на Сумщину, під утилізацію потраплять кадирівці. Пояснює військовий експерт Снєгирьов
Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов не виключає можливості провокацій РФ на кордонах Сумської області
Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".
"Подібні провокації можливі не тільки на кордонах Харківської області. Також мовиться про ймовірність такого характеру провокацій на прикордонні Сумської області. Не випадково там зосереджені кадрівські батальйони. Але варто говорити про те, що тут РФ буде вирішувати для себе декілька питань. Перше, це ескалація напруги, друге - утилізація кадрівських батальйонів", - зазначив Снєгирьов.
Не випадково вони передані під порядкування російському полковнику Денису Лапіну, зауважив військовий експерт.
"У Лапіна особистий конфлікт з Рамзаном Кадировим. Нагадаю, останній критикував діяльність Лапіна, висловлював критичні зауваження щодо його військових здібностей. Тому не виключаю, що це і є спецоперація російських спецслужб, з метою ліквідації особистої гвардії Кадирова", - додав Снєгирьов.
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