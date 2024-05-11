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"Він від цього нічого не виграє": очільник МЗС Литви Ландсбергіс назвав блефом погрози Путіна застосувати ядерну зброю

11 травня, 2024 субота
13:35
Світ Габріелюс Ландсбергіс
Зміст

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що, на його думку, ядерний шантаж Путіна - це блеф

Про це повідомляє LRT.

"Він нічого від цього не виграє, але може втратити все. Деякі країни на його боці, або він так думає. Китай однозначно підтримує Росію, глобальні партнери в Латинській Америці, Африці також більше на боці Путіна. Але якщо загрози стануть реальністю, все партнерство зникне в одну мить", - зауважив очільник литовської дипломатії.

Ландсбергіс підкреслив, що позиція, яку займають деякі великі держави, щоб уникнути ескалації, може мати катастрофічні наслідки.

"Цей шлях, якщо ми будемо дотримуватися нашої стратегії, веде до руйнування країни. Це може призвести до реального конфлікту вже за межами України, в нього можуть бути втягнуті інші країни. Тому що ми посилаємо дуже чіткий сигнал Путіну: якщо ви нам погрожуєте, ми відступаємо", - наголосив він, додавши, що Захід повинен малювати червоні лінії, а не Путін.

Що відомо про ядерну зброю РФ

25 березня минулого року президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Пізніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко оголосив про готовність прийняти від Росії й стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.

У червні Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні. 27 грудня Лукашенко повідомив, що в Білорусь доставили всю заплановану російську ядерну зброю.

16 січня 2024 року Білорусь оновила свою військову доктрину: тепер вона визначає зобов’язання країни перед союзниками. Також у ній прописано застосування ядерної зброї, розміщеної на території РБ.

16 березня західна розвідка вперше офіційно підтвердила перекидання російської тактичної ядерної зброї до Білорусі.

7 травня міністерство оборони РФ повідомило про проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї. Відповідне доручення дав російський диктатор Володимир Путін.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав розпорядження здійснити перевірку носіїв тактичної ядерної зброї.

10 травня стало відомо, що в місті Осиповичі Республіки Білорусь, що розташоване на відстані близько 190 км від українського кордону, будують об’єкти, де потенційно можуть зберігати ядерну зброю.

Теги:
Україна
ЄС
Володимир Путін
МЗС
Захід
Литва
ядерна зброя
Війна з Росією
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