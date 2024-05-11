Британська розвідка назвала причину падіння бомб з літаків РФ на власні території
Авіація російських загарбників скидає бомби на свою територію через нездатність Росії успішно застосовувати свої боєприпаси по призначених цілях
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що 4 травня російський винищувач випадково випустив боєприпас ФАБ-500 на цивільну територію в Білгороді. Натомість губернатор регіону підтвердив вибух і пошкодження, не зазначивши причину.
Тоді було пошкоджено щонайменше 30 будинків і 10 автомобілів, ще 5 людей постраждали. Це свідчить про руйнівну силу боєприпасу.
Проте це не поодинокий випадок. Раніше російська авіація також випадково пускала боєприпаси по власних територіях. Так, 18 лютого 2024 року по Білгородщині був випущений ФАБ-250, що призвело до евакуації 150 жителів.
ЗМІ припускають, що такі події є досить поширеним явищем: тільки в Білгородській області з березня по квітень 2024 року було випадково скинуто 20 втрачених боєприпасів.
"Ці випадки вказують на постійну нездатність Росії успішно застосовувати свої боєприпаси по призначених цілях. Такі помилки мають руйнівні та летальні наслідки для російського населення", - вважають розвідники.
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