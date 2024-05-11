Британська розвідка назвала причину падіння бомб з літаків РФ на власні території

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що 4 травня російський винищувач випадково випустив боєприпас ФАБ-500 на цивільну територію в Білгороді. Натомість губернатор регіону підтвердив вибух і пошкодження, не зазначивши причину.

Тоді було пошкоджено щонайменше 30 будинків і 10 автомобілів, ще 5 людей постраждали. Це свідчить про руйнівну силу боєприпасу.

﻿﻿Проте це не поодинокий випадок. Раніше російська авіація також випадково пускала боєприпаси по власних територіях. Так, 18 лютого 2024 року по Білгородщині був випущений ФАБ-250, що призвело до евакуації 150 жителів.

ЗМІ припускають, що такі події є досить поширеним явищем: тільки в Білгородській області з березня по квітень 2024 року було випадково скинуто 20 втрачених боєприпасів.

"﻿﻿Ці випадки вказують на постійну нездатність Росії успішно застосовувати свої боєприпаси по призначених цілях. Такі помилки мають руйнівні та летальні наслідки для російського населення", - вважають розвідники.