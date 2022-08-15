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"Ми боремося за нашу і вашу свободу": Залужний привітав поляків із Днем Війська Польського

15 серпня, 2022 понедiлок
14:13
Суспільство Польща

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав поляків із Днем Війська Польського

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у телеграмі.

Сьогодні у Польщі відзначають День Збройних Сил – свято Війська Польського.

"Дорогі побратими! Від імені Збройних сил України та від себе особисто вітаю вас із Днем Війська Польського. У Варшавській битві ваш народ відстояв свою державність та врятував Європу від більшовицької навали. Союзником Польщі у тій війні була Українська Народна Республіка", - сказав Валерій Залужний.

Також, Залужний наголосив, що сьогодні, як і 102 роки тому, ми знову разом протистоїмо спільному багатовіковому ворогу.

"Щиро вдячний польському народу за допомогу і підтримку у цей складний час! Ми боремося за нашу і вашу свободу! Разом переможемо!", - додав Головнокомандувач ЗСУ у відеозверненні.

Міністр оборони України Олексій Резніков також привітав поляків зі святом.

"Я бажаю Польщі процвітання й злагоди та щиро дякую за неоціненну військову допомогу і політичну підтримку. Разом ми - сила! З такими друзями й партнерами, як Польща, Україна здобуде перемогу, що принесе мир та спокій Європі", - написав він у фейсбуці.

День Війська Польського присвячений пам'яті переможної наступальної операції від часу Варшавської битви у 1920 році, що відбувалася під час польсько-більшовицької війни.

У цей день у всіх польських костелах відбуваються богослужіння в пам'ять про полеглих у битві солдатів.

На кладовищах поляки вшановують загиблих, а на могилі Невідомого солдата у Варшаві за участі президента країни  відбувається Гонорова Зміна Варти.

На офіційній сторінці президента Польщі повідомили, що основні святкування розпочалися на площі маршала Юзефа Пілсудського у Варшаві.

"Президент і його дружина Агата Корнгаузер-Дуда беруть участь в урочистому брифінгу перед могилою Невідомого солдата. Президент вручив загальні подання та державні нагороди", - йдеться у повідомленні.

Під час промови Анджей Дуда згадав і про війну в Україні.

"Зараз у Польщі мир, але ми усвідомлюємо, що на наших кордонах йде війна. На наших очах відбувається історичний перелом. Це час, коли уроки історії понад столітньої давнини стають дуже актуальними – як заклик до вірності найвищим цінностям, до співпраці у справах безпеки, свободи та доброго майбутнього Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.

  • Президент Польщі Анджей Дуда став на коліна перед пам'ятником воякам УНР, так він вшанував пам’ять бійців.

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Україна
Польща
Анджей Дуда
Валерій Залужний
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