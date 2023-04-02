У боротьбі з драконом важливо не стати драконом.

Ми — круті. Однозначно. Проте у боротьбі з царством "скрєп" та "імпортозамєщєнія" варто пам‘ятати: нам потрібно інтегруватися в те, що ми називаємо західним світом. Нам не вдасться інтегрувати світ в Україну. Ступені комфорту різні.

Так, західний світ більше про ідентичність. Саме тому у мене не виникло питання, чому на обкладинку Time потрапила Олена Шевченко. На такому прикладі Україна чітко зчитується як країна, що протидіє гундяєво-дугінським наративам.

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Після війни ми повинні вболівати за те, щоб країна нормально приймала інші таланти, попри колір шкіри чи національність. Росіяни мріють бачити нас обмеженими етнічно? Не дочекаються

А після війни ми повинні вболівати за те, щоб країна нормально приймала інші таланти, попри колір шкіри чи національність. Росіяни мріють бачити нас обмеженими етнічно? Не дочекаються.

Ми будемо країною стартапів, авантюристів (куди без них) і науки. Це краще, ніж мати видом економічної діяльності нації експорт мізків і необроблену сировину.

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Про автора. Петро Охотін, політолог, боєць ЗСУ.

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