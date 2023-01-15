"Ми два дні сиру картоплю їли": окупанти про відсутність забезпечення на фронті, - перехоплення ГУР
Українська розвідка опублікувала перехоплення, в якому окупант розповів про ставлення військового керівництва РФ до особового складу та жаліється на відсутність забезпечення на фронті
Перехоплення опублікувало ГУР.
Окупант поділився, що росіяни мародерствують у населених пунктах, оскільки харчі та забезпечення від Росії "не доїжджає".
"Їсти ж щось треба. Забезпечення не доїжджає періодично, взагалі нічого! Ми 2 дні сиділи в підвалі приватного будинку зруйнованого, жерли сиру картоплю", - розповідає російський військовий.
Він також розповів, що російське військове керівництво постійно кидає особовий склад на передову, не зважаючи на великі втрати. Так, за словами окупанта, його підрозділ втратив майже 150 військових. Він зазначив, що щодня пораненими чи мертвими забирають по 2-3 військовослужбовці.
"Нас як кошенят кидають туди-сюди, а нас все менше й менше. Ми сюди заїжджали, нас 240 людей вздовж фронту було, а лишилось 94. Кожен день від'їжджає по двоє, по троє - хто "200-тий", хто "300-тий"...", - ділиться окупант.
- Через нестачу місць у лікарнях населеного пункту Горлівка Донецької області, всіх поранених окупантів з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до населеного пункту Жданівка у центральній частині Донецької області.
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