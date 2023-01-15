Через нестачу місць у лікарнях Горлівки, всіх поранених окупантів з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до Жданівки, - Генштаб
Через нестачу місць у лікарнях населеного пункту Горлівка Донецької області, всіх поранених з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до населеного пункту Жданівка у центральній частині Донецької області
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
"Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, через нестачу ліжко-місць у лікарнях населеного пункту Горлівка Донецької області, всіх поранених з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до Жданівки", - йдеться у дописі.
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Протягом доби російська армія здійснила 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню
Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Сопич, Вовківка та Кіндратівка Сумської області та Стариця, Гур’їв Козачок, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині.
Куп’янський та Лиманський напрямки: ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка на Луганщині.
Бахмутський напрямок: обстріляно позиції українських військ в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Красна Гора, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, Соледар, Бахмут, Дружба та Північне Донецької області.
Авдіївський напрямок: під вогонь окупантів потрапили Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Мар’їнка, Водяне та Новомихайлівка на Донеччині.
Новопавлівський напрямок: обстріляно Вугледар, Пречистівку та Микільські Дачі.
Запорізький напрямок: ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них - Милове, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове та Качкарівка Запорізької області.
Херсонський напрямок: обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Херсон та його передмістя.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях ППО
Повідомляється, що Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях протиповітряної оборони противника. Зокрема додається, що українські ракетники й артилеристи уразили 2 райони зосередження живої сили російських загарбників.
- У ніч на 14 січня загарбники двічі гатили по Дніпропетровщині.
- Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.
- Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.
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