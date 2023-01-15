Через нестачу місць у лікарнях Горлівки, всіх поранених окупантів з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до Жданівки, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

"Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, через нестачу ліжко-місць у лікарнях населеного пункту Горлівка Донецької області, всіх поранених з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до Жданівки", - йдеться у дописі.

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Протягом доби російська армія здійснила 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Сопич, Вовківка та Кіндратівка Сумської області та Стариця, Гур’їв Козачок, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині.

Куп’янський та Лиманський напрямки: ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка на Луганщині.

Бахмутський напрямок: обстріляно позиції українських військ в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Красна Гора, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, Соледар, Бахмут, Дружба та Північне Донецької області.

Авдіївський напрямок: під вогонь окупантів потрапили Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Мар’їнка, Водяне та Новомихайлівка на Донеччині.

Новопавлівський напрямок: обстріляно Вугледар, Пречистівку та Микільські Дачі.

Запорізький напрямок: ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них - Милове, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове та Качкарівка Запорізької області.

Херсонський напрямок: обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Херсон та його передмістя.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях ППО

Повідомляється, що Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях протиповітряної оборони противника. Зокрема додається, що українські ракетники й артилеристи уразили 2 райони зосередження живої сили російських загарбників.

У ніч на 14 січня загарбники двічі гатили по Дніпропетровщині.

Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.

Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.

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