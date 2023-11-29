"Ми готові": у МЗС Росії заявили про можливість війни з НАТО

Про це пише російське видання "Известия".

За словами Рябкова, можлива ескалація конфлікту між Росією і країнами НАТО повністю залежить від дій Альянсу.



"Це залежить від Північноатлантичного альянсу. Цілком і повністю вибір на стороні НАТО. Ми готові, як це вже було продемонстровано, захищати наші національні інтереси всіма засобами, які є в нашому розпорядженні", - заявив він.

Російський чиновник додав, що нібито не можна "нескінченно зазіхати" на інтереси Росії, адже це є "небезпечним шляхом".

"Люди, які продовжують випробовувати нас на міцність, мабуть, увірували, що меж їхнього власного гемблінгу, гри на підвищення ставок, немає. Але вони можуть опинитися серед тих, хто програв", - сказав заступник голови МЗС Росії.