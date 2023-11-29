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Головна Світ "Ми готові": у МЗС Росії заявили про можливість війни з НАТО

"Ми готові": у МЗС Росії заявили про можливість війни з НАТО

29 листопада, 2023 середа
10:13
Світ Сергій Рябков

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що не виключає збройного конфлікту між РФ і НАТО, але вважає, що його країна до цього готова

Про це пише російське видання "Известия".

За словами Рябкова, можлива ескалація конфлікту між Росією і країнами НАТО повністю залежить від дій Альянсу.

"Це залежить від Північноатлантичного альянсу. Цілком і повністю вибір на стороні НАТО. Ми готові, як це вже було продемонстровано, захищати наші національні інтереси всіма засобами, які є в нашому розпорядженні", - заявив він.

Російський чиновник додав, що нібито не можна "нескінченно зазіхати" на інтереси Росії, адже це є "небезпечним шляхом".

"Люди, які продовжують випробовувати нас на міцність, мабуть, увірували, що меж їхнього власного гемблінгу, гри на підвищення ставок, немає. Але вони можуть опинитися серед тих, хто програв", - сказав заступник голови МЗС Росії.

  • Нагадаємо, 28 листопада у Брюсселі розпочалася дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, присвячена війні РФ проти України та ситуації на Близькому Сході, під час якої Альянс підтвердить свою довгострокову підтримку України.
Росія
МЗС
Війна з Росією
НАТО
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