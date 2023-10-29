"Ми готові": у Повітряних силах розповіли, що РФ може готуватися до нових масованих ударів по Україні
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не виключає, що російські військові можуть готуватися до нових масованих обстрілів України, але українські оборонці до них готові
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
"Ми не те, що готуємося - ми готові. Тому що 24/7 - це звична робота Повітряних сил протягом всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль", - сказав Ігнат.
За словами речника, росіяни можуть готуватися до нових масованих атак. А після чисельних дронових та ракетних обстрілів ворог взяв паузу. На думку Ігната, ймовірно, для того, щоб накопичити свої ресурси.
"Були паузи у них, бо не нескінченні боєприпаси, не нескінченні ракети. Тому вони прекрасно розуміють і завдають таких поодиноких ударів. Вчора "Іскандери", сьогодні Х-59", - додав речник Повітряних сил.
- Нагадаємо, у ніч проти неділі, 29 жовтня, російські окупанти завдали ударів по території Дніпропетровської, Херсонської та Полтавської областей. Унаслідок ворожих атак є руйнування інфраструктури.
- Війська РФ запустили по Україні 5 ударних дронів та керовану авіаційну ракету Х-59. Повітряні сили знищили усі російські безпілотники.
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