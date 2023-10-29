"Ми готові": у Повітряних силах розповіли, що РФ може готуватися до нових масованих ударів по Україні

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Ми не те, що готуємося - ми готові. Тому що 24/7 - це звична робота Повітряних сил протягом всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль", - сказав Ігнат.

За словами речника, росіяни можуть готуватися до нових масованих атак. А після чисельних дронових та ракетних обстрілів ворог взяв паузу. На думку Ігната, ймовірно, для того, щоб накопичити свої ресурси.

"Були паузи у них, бо не нескінченні боєприпаси, не нескінченні ракети. Тому вони прекрасно розуміють і завдають таких поодиноких ударів. Вчора "Іскандери", сьогодні Х-59", - додав речник Повітряних сил.