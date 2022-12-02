Ми маємо право і можемо завдати превентивні удари по білоруських чи російських військах, що будуть насуватися на Україну з Білорусі, - військовий експерт Світан
Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, переконаний, що такий удар буде завдано навіть, якщо вони ще не почнуть рухатися, а тільки спробують зібрати відповідні бойові групи на території Білорусі
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Військовий експерт дав коментар щодо права України завдати превентивний удар у разі загрози наступу з боку Білорусі.
"Таке право ми маємо і воно у нас з'явилося 24 лютого цього року. Відповідно, виходячи з цього права, ми можемо завдати превентивний удар по білоруських або російських військах на території Білорусі, що насуваються на Україну. Це всі прекрасно розуміють, як Лукашенко, так і російське керівництво. Такий удар буде завдано навіть, якщо вони ще не почнуть рухатися, а тільки спробують зібрати відповідні бойові групи на території Білорусі. До того ж удар буде завдаватися не тільки по них, а й по всіх військових об'єктах, що розташовані у Білорусі", - пояснив військовий експерт.
Роман Світан зауважив, що це не буде удар по білоруському народу, тому що це наші генетично та ментально європейські люди, а удар буде завдаватися виключно по військових об'єктах Білорусі.
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