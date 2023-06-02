Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Волонтерство – це не основний вид діяльності українців, а допоміжний. Бачачи, що держава не справляється з виконанням свої прямих функцій та обов'язків, волонтери з 2014 року професійно виконують роботу по акумуляції коштів громадян України, закуповуючи необхідне обладнання, екіпірування чи зброю для військових. Для того, щоб вийти переможцями з протистояння з агресором, ми маємо примусити державу, апарат чиновників виконувати обов'язки, які на них покладені. Держава зобов'язана звітувати перед платниками податків, як вона використовує кошти. Неодноразово закликав народних депутатів України, особливо з Комітету питань нацбезпеки та оборони, щоб заслухати звіт без деталізації, як міністерство оборони використало кошти платників податків у 2022 році: скільки було виділено коштів, скільки використано та скільки не використано", - сказав офіцер руху опору "Вільна Україна".

Андрій Тетерук додав, що, коли ми побачимо, скільки невикористаних коштів, які збираються через всі волонтерські фонди та проєкти, тоді виникне питання не до професійної діяльності волонтерів, а у непрофесійному використанні менеджерських якостей тих осіб, які зобов'язані кошти платників податків ефективно використати на потреби наших військових.



"Українське суспільство не навчили проводити цивільний контроль та виконувати свої громадянські функції, щоб контролювати чиновників. Громадянське суспільство під час війни взяло на себе зобов'язання не критикувати владу, не робити якихось гострих зауважень, а влада своєю чергою не бере на себе тотожних зобов'язань. Тут багато питань морально-етичного характеру, які треба вирішувати сьогодні, а не після закінчення війни. Бо тих скандалів до підбивання підсумків буде така нескінченна кількість, що будемо обговорювати їх не детально, а пластово та системно. Треба вирішувати системну кількість скандалів, бо жодного громадянського суспільства та волонтерства не вистачить на те, щоб весь час доганяти вчорашній день. Насамперед нам треба навчитися довіряти владу тим людям, які будуть розуміти навіщо вони її отримують. Поки що саме влада, на мій погляд, є найбільш слабкою ланкою в організації всіх процесів, які формують наше майбутнє. Як би це не звучало, я готовий опонувати. Нам є над чим працювати", - підсумував Тетерук.